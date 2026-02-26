阪神・藤川球児監督（４５）が２５日、沖縄・宜野座キャンプを打ち上げ、キャンプＭＶＰに異例の９人を選出した。総括会見で恒例の質問に「石黒、木下」と手薄な右の救援２人を挙げると止まらない。育成捕手の嶋村、現役ドラフトの浜田をはじめ、高寺、中川、元山、小野寺、伊原と計９人もの名前を口にした。今春は自身が率いる宜野座組を平均年齢２５・５歳の４０選手でスタート。「黙って積む」をテーマに地道な練習を繰り返