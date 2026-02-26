ラリージャパン2026を豊田市でじっくり楽しみたい人に向けた宿泊観戦プランが、2月25日に販売開始となりました！本プランは宿泊と観戦動線をセットにし、山間部SSを快適に追いかけやすい設計です。一般観戦エリアに加えてプラン専用エリアも用意され、現地観戦の密度を高められる内容になっています。 ツーリズムとよた「ラリージャパン2026 豊田市宿泊観戦プラン」 発売日：2026年2月25日販売開始時