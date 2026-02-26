読売テレビの西山耕平アナウンサーらが２５日、３月３０日にスタートする新しい朝番組「テッパン朝ライブじゅーっと！」（月〜金曜・前５時）の会見に出席した。同局が朝の番組を制作するのは１６年ぶり。昨年９月３０日に放送終了した「す・またん！」とはまた違う新しい情報番組として、関西目線のニュース、スポーツ、エンタメ、天気予報を中心に構成される。メインＭＣを務める西山アナは「朝のベルト番組ということで、最