カラオケBanBanで排出される廃食油を、航空燃料の原料へ再活用する4社連携が動き出しました！ENEOS、吉川油脂、植田油脂、シン・コーポレーションが基本合意書を締結し、店舗から回収した油を資源循環に組み込む設計です。身近なレジャー店舗の運営と脱炭素の実装がつながる点が、今回のニュースの大きなポイントになっています。 カラオケBanBan「廃食油のSAF原料化連携」 発表日：2026年2月25日連携