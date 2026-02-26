フジテレビの上垣皓太朗アナウンサー（25）が同局が運営する動画配信サービス「FOD」で27日から独占配信するドラマ『上垣妄想人生計画』に本人役での出演、さらに俳優の剛力彩芽（33）とW主演を務めることが明らかになった。【場面カット】ナチュラルすぎる表情で剛力彩芽と向き合う上垣皓太朗アナ『上垣妄想人生計画』は、上垣アナにとってドラマ初出演にして初主演作となるフェイクドキュメンタリー形式の新感覚恋愛ドラマ。