作曲家で音楽プロデューサーの渡辺俊幸（71）が、3月1日の俳優森田健作（76）がパーソナリティーを務めるFM NACK5「青春もぎたて朝一番！」（日曜午前6時30分）にゲスト出演する。渡辺は「翼をください」や「竹田の子守唄」などで知られるフォークグループ「赤い鳥」のドラマーだった。番組のパートナーの酒井法子（55）が出演した02年のNHK大河ドラマ「利家とまつ」の音楽も担当している。4歳の時からピアノを始めた渡辺は、小学4