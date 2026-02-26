読売テレビは24日、大阪市内の同局で記者会見を行い、朝の新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（3月30日スタート、月〜金前5：00※関西ローカル）を発表した。『朝生ワイド す・またん！』から陣容などを一変する形となった。【写真多数】『テッパン朝ライブ じゅーっと！』西山耕平アナ、林マオアナ、中村秀香アナらずらり同局が制作する朝の情報番組は『す・またん！』が昨年9月末で放送終了し、その後は『ZIP!』（