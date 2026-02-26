読売テレビは25日、大阪市の同局で会見を開き、朝の新生情報番組「テッパン朝ライブじゅーっと！」（月〜金曜午前5時）を3月30日にスタートすると発表した。同局の朝の情報番組枠は、2010年にスタートした「す・またん！」が昨年9月に終了。10月からは日本テレビ系「ZIP！」を放送していたが、松田陽三社長は今春から地域密着型の新情報番組を立ち上げたいとの考えを示していた。半年間の準備期間をへて始まる「じゅーっと！」は