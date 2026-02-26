読売テレビの中村秀香アナウンサー（31）が25日、大阪市の同局で行われた3月30日スタートの朝の新生情報番組「テッパン朝ライブじゅーっと！」（月〜金曜午前5時）の発表会見に出席した。同局制作の朝の情報番組枠は2010年にスタートし、昨年9月に終了した「す・またん！」以来。中村アナは水〜金曜に出演し、西山耕平アナウンサーとメインMCを務める。同局の平松翔馬アナと結婚し、3歳と1歳の娘を持つ中村アナは昨年、5月に職場