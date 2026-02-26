ロシア西部の工場にウクライナ軍のドローン攻撃があり、7人が死亡したとして、捜査当局はテロの疑いで捜査を開始しました。ロシア連邦捜査委員会は25日、西部スモレンスク州の肥料工場に対しウクライナ軍によるドローン攻撃があったと発表しました。ドローンは30機以上で爆発物を搭載していたとしています。この攻撃により従業員ら7人が死亡したほか、少なくとも10人が負傷したということです。ロシア連邦捜査委員会はテロの疑いで