気象予報士の蓬莱（ほうらい）大介氏（43）、市村紗弥香さん（29）が25日、大阪市の読売テレビで行われた3月30日スタートの朝の新生情報番組「テッパン朝ライブじゅーっと！」（月〜金曜午前5時）の発表会見に出席した。市村さんは月〜水曜日、蓬莱氏は木〜金曜日の天気予報を担当する。NHK「首都圏ネットワーク」、日本テレビ系「news zero」を担当後、同番組への出演が決まり、「夕方、夜と来て『朝はもうやんないだろうな』と