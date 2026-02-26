【ニューヨーク共同】カナダ外務省は25日、キューバで食料不足が深刻化しているとして、世界食糧計画（WFP）と国連児童基金（ユニセフ）を通じ800万カナダドル（約9億円）の人道支援を実施すると表明した。アナンド外相は「キューバの人々は大きな困難に直面している。緊急のニーズに対応するため支援を行う」としている。キューバでは体制転換を狙うトランプ米政権の圧力強化で燃料が大幅に不足して停電が頻発するほか、食