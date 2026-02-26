【ロンドン共同】ノルウェー王室は24日、国王ハラルド5世（89）が感染症と脱水症状のため、休暇で滞在中だったスペイン領カナリア諸島の病院に同日夜、入院したと発表した。25日に公表された主治医の声明によると、脚の皮膚の感染症が原因だが、容体は安定しているという。治療と経過観察のため数日間の入院が必要としている。高齢の国王は近年、体調を崩すことがしばしばあり、2021年に脚の手術を受けた。22年には感染症で入