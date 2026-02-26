ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が25日（日本時間26日）、ダイヤモンドバックス戦前に取材に応じ、オープン戦初登板となる先発・佐々木朗希投手（24）について語った。「今日は2イニング投げる予定」だと明かし「ここまで彼は本当に素晴らしいボールを投げている」と評価。新球“ジャイロカッター”については「カッターとスライダーの中間のようなボールだね。私から見れば、少し左（打者の外角）へ逃げていくような