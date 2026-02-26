【月刊中村俊輔2月号】昨季限りでコーチを務めた横浜FCを退団し、現在フリーで活動する元日本代表MF中村俊輔氏（47）。1〜2月には古巣のJ2磐田やU―18Jリーグ選抜で臨時コーチを務めるなど積極的に活動している。現在の心境や今後のプランなどを語った。（取材・構成垣内一之）「（昨シーズン終了後に）いろんな選択肢があった中で、自分の引き出しを増やすというか、いろんな角度から、いろんなものを見たいという気