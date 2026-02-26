大規模山林火災の伝承施設で展示が予定されている綾里地区の立体地形図と阿部正幸さん＝19日、岩手県大船渡市岩手県大船渡市の大規模山林火災の伝承施設をつくるため、同市のウェブ制作会社「山海畑」がクラウドファンディングで寄付を募っている。被災者や消防関係者のインタビュー映像、立体地形図などを展示し、フィールドワークや漁業体験の拠点にもする。火災は1年前の2月26日に発生。平成以降で国内最大の約3370ヘクター