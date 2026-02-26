ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」が3日目を迎える。注目は10Rだ。足よりも枠重視で大豆生田を推す。完調とは言い切れない仕上がりだがインから先に回る分には問題はない。スタートに集中して先マイを決めたい。高憧がカド強攻策で逆転を狙う。6枠でも遠藤の大ワザは無視できない。高憧マークになる塩崎の差しは一考。＜1＞大豆生田蒼1マークの回り足は自分の中でもマシな方かなと思った