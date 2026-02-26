WBC世界バンタム級2位・那須川天心（27＝帝拳）が、4月11日に両国国技館で同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）とWBC同級挑戦者決定戦に臨むことが25日、発表された。昨年11月の世界初挑戦で判定負けした同級王者・井上拓真（30＝大橋）への挑戦権を懸けた約5カ月ぶりの再起戦。リベンジへ向け背水の陣で臨むことを誓った。白のスーツと靴を着用し、再出発への決意を示すかのような全