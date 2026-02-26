加藤清史郎が地上波連続ドラマ初主演を務める木曜ドラマが『君が死刑になる前に』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）が、4月2日より放送されることが決定した。【写真】加藤清史郎らメインキャスト集結の『デスノート THE MUSICAL』ビジュアル本作は、過去と現在、2つの時代を舞台に、事件の裏に隠された真相を追う、完全オリジナルの本格サスペンス。世間を震撼させた教師連続殺害事件の犯人・大隈汐梨の死刑