福岡県須恵町で25日夜、停止線をはみ出して止まった軽トラックを運転していた男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。須恵町新原で25日午後11時前、パトロール中の警察官が、停止線をはみ出して止まった軽トラックを発見し停止を求めました。車を運転していた男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の2倍を超えるアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。逮捕され