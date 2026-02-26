ミラクルひかるさんと荒牧陽子さんのジョイントステージが、2026年5月31日に旭川、6月1日に札幌で開催されます！昨年チケット完売で話題になったライブの復活公演として、北海道で2日連続の実施です。爆笑トークと本格歌唱を同じ夜に味わえる、ものまねファン注目の公演になっています☆ STVイベント「ミラクルひかる×荒牧陽子 ものまねジョイントスーパーライブ」 旭川公演：2026年5月31日（日） 開