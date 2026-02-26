京阪百貨店守口店で、関西グルメを集めた催事「上方うまいもんめぐり」が2026年3月19日から6日間開催されます！今回は関西各地のスパイスカレーとパンに焦点を当て、初出店や限定メニューを組み合わせた構成です。老舗の定番と新鋭の話題店を同じフロアで回れるため、短期間で“今の上方グルメ”をつかみやすいイベントになっています☆ 京阪百貨店「上方うまいもんめぐり」 開催期間：2026年3月19日