2026年2月18日に発売された青山 新さんの新曲『十三ヶ月』が、2026/3/2付オリコン週間演歌・歌謡シングルランキングで1位を記録しました！同週のオリコン週間シングルランキングでも8位に入り、演歌・歌謡の枠を超えて広く聴かれている流れが数字に表れています。2月22日のフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」、2月24日のNHK「うたコン」出演で注目が重なり、7年目の勝負曲として存在感を強めるタイミングです☆ 青山新「十三ヶ