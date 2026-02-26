音楽ライブの高揚感と舞台演出の迫力を同時に味わえる『blast ブラスト！』が、この夏の来日ツアー詳細を発表しました。2026年は全国14都市・全38公演で展開され、先行販売は3月1日からスタートします。金管、打楽器、ビジュアル演出が一体となる“魅せる音楽”を、劇場空間で体感できるツアーです☆ blast ブラスト！「2026年夏 来日ツアー」 ツアー期間：2026年7月25日（土）〜8月30日（日）公演規