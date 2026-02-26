モバイルバッテリー選びは、容量だけでなく安全性と寿命のバランスが気になるポイントです。ラスタバナナから、準固体電池を採用した新しいモバイルバッテリーが2026年2月25日に登場しました。発火や膨張を抑えやすい構造に加え、PD20W対応で日常の充電スピードも確保したモデルです☆ ラスタバナナ「準固体電池モバイルバッテリー」 発売開始日：2026年2月25日電池方式：準固体電池サイクル寿命：1,0