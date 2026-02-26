NPBエンタープライズ、コナミデジタルエンタテインメント、ソニーの3社が、プロ野球の2026年シーズンに向けて、NPB公認プロ野球速報アプリ「NPB+」正式版の提供を発表した。これまでチーム強化のために使われていたソニーのグループ会社である「ホークアイ」の精密なトラッキングデータを、ファン向けにエンタメとして開放する。 KONAMIのゲームUI（ユーザ&