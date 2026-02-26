ディップ株式会社が、同社の冨田英揮代表取締役社長兼ＣＥＯと、ブランドアンバサダーのドジャース・大谷翔平との対談動画「大谷選手が考えるはたらく」篇の公開を２６日に発表。今回の動画では、“はたらく”ということが一つのテーマとして語られている。その中で、周りを楽にしたい、楽しくしたいという意識について問われた大谷は「もちろんチームスポーツなんで、チームの一人として自分がやるんですけど」と前置きした上