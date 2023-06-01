為替市場は次第にドル安が優勢となる中、ポンドドルは１．３５６５ドル付近まで一時上昇。きょうの上げで２００日線でリバウンドしている形となっている。本日の２１日線が１．３６ドル台前半に来ているが、その水準は目先の上値メドとして意識される。一方、ポンド円は２１日線を上抜いてており、明日以降の動きが注目されるところ。 ただ、市場は英中銀の利下げサイクル再開が間近に迫っているとの見方を強めている。短期