桑田佳祐が、自身の古希（70歳）の誕生日である本日2月26日に最新アーティスト写真、ティザー映像を公開。ソロ18作目のCDシングル『人誑し / ひとたらし』を6月24日にリリースする。 （関連：桑田佳祐、長渕剛、鈴木雅之、佐野元春……2026年に70歳“古希”を迎えてなお第一線を走るベテラン勢） 本情報は、“NEW 70’S ここからが始まりでしょ”という大胆なキャッチコピーと共に発表。自らを“NEW