俳人の夏井いつきと『セカチュー』の片山恭一四国の南西部で、愛媛県の南部にある宇和島市。県立宇和島東高校は、辺境の地にあるが、1876年創立の学校をルーツとする国内有数の伝統校だ。俳人、エッセイストの夏井いつき（1957年生まれ）は、テレビのバラエティー番組（『プレバト!!』TBS系列）で芸能人の俳句を容赦なく添削する「毒舌先生」として知られる。この番組により「全国的な俳句ブームを牽引（けんいん）した」とし