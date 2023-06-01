ドジャース大谷翔平投手（31）と、ブランドアンバサダーを務める人材サービス企業「ディップ株式会社」の代表取締役社長兼CEOの冨田英揮氏との特別対談が26日、同社の公式YouTubeチャンネルで公開された。今回は“はたらく”をテーマに対談。冨田氏が自身の経験を基に「働くって傍を楽にするから働くって言うんだよ。傍を楽しくするから働くって言うんだよ、と。いい言葉だなと思って。それがまさに大谷さんの仕事そのものだ