昨年の「M―1グランプリ」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」が、28日から全国放送されるGoogleの新CMに出演する。M―1グランプリ決勝のネタ内で「GoogleでAIを開発しているジェームズ」と、社名を用いたフリを使用したことがきっかけで出演に至った。これまで定食レストラン「やよい軒」やトヨタ自動車と、ネタに登場した大企業とのコラボが相次いでおり、ついに世界的IT企業ともタッグ。決勝ネタさながらのコミカルなCMとな