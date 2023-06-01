船橋エリアで、価格を抑えながら満足感を上げる食べ飲み放題の新業態がスタートします。おすすめ屋 船橋店が、濃厚豚骨おでんと海鮮刺身を主軸にした店舗へリニューアルオープンします。日常使いの単品利用から宴会までを一つの価格設計でカバーする点が、今回の大きな特徴です。 おすすめ屋「海鮮と豚骨おでん 食べ飲み放題 おすすめ屋 船橋店」 開業日：2026年2月26日（木）所在地：千葉県船橋市本