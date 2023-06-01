春のお花見を楽しみたいのに、花粉や冷え込みで予定を立てづらいと感じる時期に、新しい滞在プランが発表されました。ブリリアントヴィレッジ日光で、室内演出と屋外の桜を組み合わせた「お花見グランピングプラン」が始まります。テント内の快適さと地元食材の夜桜BBQを同時に味わえる、春限定の宿泊体験です。 ブリリアントヴィレッジ日光「お花見グランピングプラン」 宿泊期間：2026年3月9日（月