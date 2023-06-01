イランのスナック市場で、定番のポテトチップスから健康志向カテゴリまでを含む成長予測が公開されました。今回のレポートは、2035年までの市場規模と消費トレンドを数値で追える内容です。都市化と中間層拡大を背景に、セイボリー系スナックの需要構造がどう変わるかを整理しやすい一冊になっています。 Astute Analytica「イランのセイボリー系スナック市場レポート」 対象市場：イランのセイボリー