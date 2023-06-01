商談記録を残したいのに入力作業が重く、営業時間を圧迫してしまう課題に対して、実運用ベースの導入事例が公開されました。蝶理の化学品営業部門で、Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の活用が始まっています。入力負荷を下げながらデータ蓄積を進める設計が、営業活動の質を上げる取り組みとして注目されています。 ベルフェイス「bellSalesAI」 導入発表日：2026年2月25日導入企業：蝶理