唐津で、プレーオフ進出の行方を左右する3×3の最終ラウンドが行われます。LEO BLACKS SAGAが、2026年2月28日（土）に「3x3UNITED」WESTエリア レギュラーラウンド最終戦を開催します。同日は九州唯一の女子プロバスケットボールチーム「LEO NINERS」のエキシビションゲームも組まれ、男女両プロの試合を同日で観戦できる特別編成です。 LEO BLACKS SAGA「3x3UNITED WESTエリア レギュラーラウンド最終戦」