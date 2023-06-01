サザンオールスターズの桑田佳祐（７０）が、４月に３年半ぶりの新曲「人誑し／ひとたらし」をリリースし、７月から同じく３年半ぶりとなるソロ全国アリーナツアーを開催することが２５日、分かった。２６日に７０歳の誕生日を迎え、大きな節目となる今年はソロ活動に注力する。昨年、サザンオールスターズとして自身最多６０万人を動員したドームツアーを完走。日本中を熱狂させた勢いそのまま、記念すべき古希となる今年はソ