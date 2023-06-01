動物園の飼育環境づくりに、企業のアップサイクル技術を組み合わせた共創プロジェクトが実施されました。動物園水族館探究メディア「wizoo」が、大牟田市動物園とニフコと連携し、ヤマアラシ小屋の断熱改修を進めた取り組みです。工場で発生する端材を再活用しながら、冬場の保温課題に向き合った実践例として注目されています。 wizoo「ヤマアラシ小屋アップサイクル断熱材実証プロジェクト」 実施発