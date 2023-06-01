きょう26日に古希＝70歳の誕生日を迎えた桑田佳祐が、ソロ活動の始動を発表。“NEW 70’S ここからが始まりでしょ”という大胆なキャッチコピーとともに、最新アーティスト写真＆ティザー映像を公開した。【動画】祝！70歳桑田佳祐ティザー映像昨年3月にサザンオールスターズとして16作目となるオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースし、約半年にわたる全国アリーナ＆ドームツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU