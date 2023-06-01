今日26日に70歳の誕生日を迎えた桑田が、ソロ始動ののろしを上げた。午前0時に更新されたサザンオールスターズ公式サイトに、自ら考案した“NEW 70’Sここからが始まりでしょ”のキャッチコピーが浮かぶ。「この年になっても音楽活動を続けられる喜び、幸せをしかとかみ締めております」と周囲への感謝をつづり、本格的な活動の3つの軸を発表した。サザンツアーが終わった昨年6月下旬、息つく間もなく新曲制作に着手した。「人誑