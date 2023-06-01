古希を迎えた桑田佳祐（70）が、ソロの新曲リリースと全国ツアーを行うことが25日、分かった。4月3日に約3年半ぶりの新曲「人誑し／ひとたらし」を配信し、6月24日にCDをリリース。7月8日の石川県産業展示館4号館をはじめ、9月まで10カ所22公演をめぐるアリーナツアーを敢行する。また、これまで手がけてきた詞をまとめた歌詞集の発売も決定した。◇◇◇2026年2月26日、私、桑田佳祐は古希を迎えました。長きに