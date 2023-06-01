エレベーターが急停止した東京スカイツリー＝22日夜、東京都墨田区エレベーターの閉じ込め事故で3日間休業していた東京スカイツリー（東京都墨田区）は26日、安全を確認できたとして、地上約350メートルにある「天望デッキ」などの営業を再開する。運営会社によると22日午後8時15分ごろ、デッキまでをつなぐエレベーター4基のうち2基が停止。このうち下降中だった1基に20人が乗っており、地上約30メートル地点で約5時間半閉じ