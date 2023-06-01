119番通報で起きやすい言語の行き違いに対して、通話の入口から解決する新技術が動き出しました。C&Tが発表したのは、発信元の国番号から言語を自動判別し、AI通訳を即時起動する特許技術です。2026年春のアプリ公開に先駆けて先行利用予約の受付も始まり、実装フェーズに入ったことが数字で確認できます。 C&T「tel-trans」 特許番号：特許第7816905号先行受付開始日：2026年2月25日BtoC向け