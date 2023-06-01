芝浦工業大学の一般選抜志願者が5万3千人を超え、過去最多を更新しました。背景には教育改革の継続と入試方式の再編があり、受験生の選択肢が広がったことが大きく効いています。国公立大併願層まで取り込んだ今回の動きは、理工系進学のトレンドを読むうえでも見逃せないニュースです。 芝浦工業大学「一般選抜志願者過去最多更新」 2026年度一般選抜志願者数：53,156人前年度比：138.0％前年度から