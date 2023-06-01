フェイスラインのゆるみや口角の下がりが気になり始めた人に向けて、毎日続けやすい新しいセルフケアアイテムが登場しました。オレンジページから発売される「骨格小顔バンド」は、装着しながら1分メソッドを行う設計で、忙しい日でも取り入れやすいのがポイントです。発売前から予約が集中し、追加生産が決まった点も注目されています。 オレンジページ「予約の取れないセラピストの骨格小顔バンド」