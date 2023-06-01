動物バイオテクノロジー市場は、次の10年で産業構造が大きく変わる注目領域です。遺伝子編集や獣医用生物製剤の進化により、研究開発から食品生産まで投資テーマが広がっています。今回の予測では、規模拡大だけでなく、規制対応と供給網設計まで含めた実装力が競争軸になる見通しです。 レポートオーシャン「動物バイオテクノロジー市場」 2025年市場規模：219億米ドル2035年市場規模予測：589億米ドル予測期間CA