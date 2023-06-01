東京都福生市の観光は、体制そのものをアップデートするフェーズに入りました。20年活動してきた任意団体の観光協会が解散し、一般社団法人として再始動します。地域イベント運営だけでなく、収益事業まで含めた実行型の観光組織へ移行する点が今回の大きなポイントです。 「一般社団法人としての再編」 任意団体の解散時期：2026年2月末最後の総会開催日：2026年2月21日（土）一般社団法人としての発