サムスン電子ジャパンは、最新のAndroidスマートフォン「Samsung Galaxy S26+」を発表した。価格は16万9920円～、3月12日に発売される。 日本では、2021年発売の「Galaxy S21+」以来となる「Samsung Galaxy S26+」。大きさは約158×76×7.3mm、重さは約190g。6.7インチのDynamic AMOLED 2X有機ELディスプレイを搭載する。 Galaxy S26とGalaxy S26+ プロンプトで編集できる「フォトアシスト」 「