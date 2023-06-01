その後、為替市場はドルの戻り売りが優勢となっており、ドル円も１５６円台前半に伸び悩んでいる。前日の高市首相と日銀の植田総裁の会談の報道をきっかけに円安の動きが強まり、ドル円は一時１５６円台後半まで上昇していた。本日の次期日銀審議員に首相が進める積極財政と金融緩和を重視するリフレ派の学者が指名されたことも円安を助長した。 円安が続くとの見方には懐疑的な意見も出ている。円は対ドルでじり安が続く可